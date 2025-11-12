Barcelona es prepara per un Nadal 2025 més brillant que mai

Barcelona ja té a punt la campanya de Nadal 2025. L’Ajuntament ha anunciat que la ciutat arribarà als 63 carrers il·luminats, amb un total de 126 km de llums nadalenques, 16 més que l’any passat. L’alcalde Jaume Collboni ha remarcat que l’enllumenat “s’estén més, però sense competir amb altres ciutats”.
Per primera vegada, les fonts ornamentals també s’incorporen a la decoració: 38 fonts lluiran amb llum pròpia.
El pessebre, al pati de l’Ajuntament
El pessebre tradicional tornarà a instal·lar-se dins de l’Ajuntament, però enguany amb unes dimensions molt més grans: passarà dels 20 m² del 2024 als 70 m². Recrearà paisatges de muntanya catalans amb figures clàssiques i escenes emblemàtiques.
La plaça de Sant Jaume es mantindrà sense pessebre, com l’any passat. En el seu lloc, hi haurà una reinterpretació de la iconografia nadalenca amb un gran estel i decoració.
Les corals, fil conductor de les festes
Amb el lema “Un cor que batega”, les corals de la ciutat seran les protagonistes del Nadal. L’espot oficial, presentat aquest matí, ret homenatge a aquestes agrupacions que, segons Collboni, representen “la participació cultural més genuïna de Barcelona”.
El 22 de novembre a les 18 h tindrà lloc l’encesa oficial al passeig de Gràcia. L’acte comptarà amb un espectacle multidisciplinari amb dansa aèria i straps, comissariat per Jordi Duran i concebut per Brava Arts, sota la direcció de Pep Anton Gómez. La nadala “Un cor que batega” formarà part de la representació.
A més, quatre espais estrenen il·luminació: plaça de Catalunya, carrer d’Aragó, Gran Via de les Corts Catalanes i via Laietana, amb dissenys creats per autors locals.
Cap d’Any amb música, drons i pirotècnia
La nit de Cap d’Any tornarà a celebrar-se a l’avinguda de la Reina Maria Cristina amb un espectacle renovat. El músic Marc Parrot signa la direcció i composició musical, combinant instruments tradicionals amb paisatges sonors innovadors. Collboni ha assegurat que serà “un cap d’any únic a Espanya i a Europa”, amb música, focs artificials i drons.
Plaça de Catalunya, epicentre cultural
El Barcelona Festival de Nadal omplirà la plaça de Catalunya amb 357 funcions d’arts de carrer sota la direcció artística de Sergi Ots. Hi haurà teatre, dansa, circ i música en quatre franges diàries: matins familiars, tardes de circ i dansa, vespres musicals i nits espectaculars. Hi participaran prop de 20 companyies, sis d’elles internacionals, i nou bandes musicals.
El programa Sons de Ciutat oferirà 45 concerts a places i mercats. El Cantagran, dedicat “A la ciutat”, reunirà cors de persones grans a L’Auditori el 22 de desembre. El Concert de Nadal de l’Orfeó Català tindrà lloc al pla de la Seu el 29 de desembre, consolidant la música com a element central de les festes.