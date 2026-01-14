Política

Barcelona i Madrid exhibeixen models oposats davant la crisi de l’habitatge en un debat al Senat

Barcelona i Madrid han confrontat aquest dimecres les seves estratègies per afrontar la crisi de l’habitatge en una compareixença al Senat. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la intervenció pública com a eina imprescindible per contenir els preus del lloguer, mentre que el seu homòleg madrileny, José Luis Martínez-Almeida, ha carregat contra el que considera un excés de regulació que frena l’oferta.

Redacción

Barcelona |

Jaume Collboni va defensar el topall als preus del lloguer com una mesura “útil i temporal” destinada a donar aire a les famílies mentre s’incrementa el parc d’habitatge disponible. Segons l’alcalde, la regulació ha permès que una família a Barcelona pagui actualment uns 200 euros menys de mitjana per un pis de lloguer. El batlle barceloní va insistir que la intervenció pública és necessària en un mercat “tensionat” i va reclamar més eines per ampliar l’oferta d’habitatge assequible.

Almeida rebutja la intervenció i presumeix de capacitat constructiva

Com alcalde de Madrid, Almeida va atribuir la caiguda de l’oferta de pisos a l’“excessiu intervencionisme” de l’Estat i va defensar un model basat en facilitar la vida als promotors per accelerar la construcció. L’alcalde madrileny va assegurar que la capital és “la ciutat d’Europa més preparada per construir habitatge d’avui per demà”.

Tot i això, Almeida va evitar valorar si aquesta aposta per la construcció massiva ha tingut fins ara algun impacte positiu en la contenció dels preus del lloguer.

Aroma a "Clàssic"

La compareixença de tots dos alcaldes ha estat acollida tant pel PSOE com pel PP amb un to esportiu. Segons els socialistes, "el clàssic" es juga al Senat, una al·lusió al partit de futbol entre el FC Barcelona i el Real Madrid que també ha estat utilitzada pel PP per presentar la jornada.

