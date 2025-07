Barcelona limita l'arribada de creueristes al Port per primera vegada

La voluntat del govern de Barcelona de limitar l’arribada de turistes a Barcelona colpeja per primera vegada l’activitat del port. Es suprimeixen dues terminals per reduir els creuers que arribaran al voltant d’un 16%.

El Port de Barcelona iniciarà una transformació profunda entre 2026 i 2030 amb la reducció de terminals de creuers de set a cinc. Es tancaran i enderrocaran les terminals A, B i C, i es construirà una nova terminal pública amb capacitat per a 7.000 passatgers. Aquesta nova infraestructura prioritzarà els creuers de port base i els vaixells petits, apostant per un model de qualitat i sostenibilitat. El moll Adossat quedarà configurat amb quatre terminals privades i una de pública.

El projecte inclou una inversió de 50 milions d’euros per rehabilitar 610 metres de moll i instal·lar sistemes d’alimentació elèctrica per als vaixells, reduint així les emissions contaminants. A més, es desplegarà un pla de mobilitat sostenible amb el desdoblament del pont Porta d’Europa i la creació d’un corredor urbà que connectarà Drassanes amb la Zona Franca, amb espais per a transport públic, bicicletes i vianants.

També es preveu un estudi per gestionar millor la mobilitat generada pels creuers, amb mesures com llançadores cap als nodes de transport públic, pantalles informatives i sistemes de monitoratge per evitar la saturació turística. Aquestes actuacions sumen una inversió total de 185 milions d’euros, que se sumen als 265 milions ja invertits des del 2018 per reordenar l’activitat creuerista.

L’alcalde Jaume Collboni ha destacat que aquest acord posa límits per primera vegada al creixement del turisme de creuers a Barcelona, amb una reducció del 16% en la capacitat màxima diària de passatgers. Tot i que l’impacte no serà immediat, es preveu una tendència a la baixa que permetrà avançar cap a un model més sostenible, tant des del punt de vista ambiental com social, garantint una millor convivència amb la ciutat i els seus veïns.