Barcelona és una de les zones amb una major preocupació pel preu de la llum

La ciutadania de la província de Barcelona és la més sensible a la variabilitat del mercat elèctric segons les cerques online registrades a Google relacionades amb energia. Així es desprèn de l'informe elaborat per Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública, que analitza els termes més buscats en aquest cercador entre 2021 i 2024 a tot l’Estat espanyol, fent èmfasi especial en el volum de cerques a les quatre províncies catalanes. D’una banda, segons Barcelona Energia, les persones residents a la província de Barcelona són les que mostren una major preocupació pel preu de la llum, amb una mitjana de prop de quatre cerques a Google per cada mil habitants.

Barcelona i Lleida, els més preocupats

Els barcelonins es posicionen per davant de la província de Lleida, que se situa en segon lloc amb 3,32 cerques, Girona (1,76) i Tarragona (1,64). D’altra banda, mentre que a Barcelona el focus principal se situa a reduir la factura energètica a curt termini, a la província de Lleida es registra un major interès per les energies renovables i els termes relacionats amb les subvencions de plaques solars (0,11 cerques cada mil habitants), fet que reflecteix una consciència més creixent envers les solucions energètiques sostenibles. A la província de Barcelona, el volum de cerques d’aquests termes es redueix a la meitat, amb 0,05 per cada mil habitants, mentre que l’interès menys rellevant és el registrat a Girona i Tarragona (0,04 cerques per mil habitants).