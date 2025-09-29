Per primera vegada, Espanya acull el Mondiacult, la gran conferència de la UNESCO sobre polítiques culturals i desenvolupament sostenible. La directora de la Càtedra UNESCO 'Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural' de la Universitat Abat Oliba CEU, Carmen Parra, explica a 'La Brúixola' el funcionament d'aquesta trobada on recalca la importància que "tothom tingui veu" i l'ús de la cultura per fer front als enfrontaments que ens separen com a societat. Parra reflexiona que "la pau no és només l'absència de guerra" i que "la cultura és un idioma que tots parlem".
Barcelona, capital mundial de la cultura
