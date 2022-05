LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Barcelona no allargarà l'horari de les terrasses aquest estiu

L’Ajuntament de Barcelona no ampliarà els horaris de les terrasses dels bars de la ciutat per al proper estiu, tal com havia demanat fa uns dies la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals. N'hem parlat amb les diferents parts afectades.