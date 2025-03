El Barça troba la llum a Da Luz

Victòria èpica del Barça a Da Luz contra el Benfica. No es va poder complicar més, amb la expulsió de Pau Cubarsí al minut 22 del partit. El central de l'Estanyol, sent l'últim home, va cometre l'error d'anar a terra per impedir l'atac de Pavlidis. Vermella i al carrera. Hansi Flick va retocar l'equip substituint Dani Olmo per fer entrar Ronald Araujo.

El Barça va patir de valent. I si va arribar viu a l’hora de joc només s’explica per les aturades sensacionals de Szczesny, que va ser el mur del Barça. I del mur al fanal, perquè Raphinha va il·luminar al Barça amb una diana espectacular: un xut sec des de la frontal directament a la xarxa.

El Benfica va continuar generant perill, però ja més desendreçat. A través de Pedri, MVP segons la UEFA, els de Flick van adormir el partit i es van endur un botí molt valuós. Lisboa ja ha dit la seva. Dimarts vinent, és el torn de l’Olímpic Lluís Companys.