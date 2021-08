la signatura

Un Barça sin Messi

Podrá ser mejor o peor, mucho mejor o mucho peor , pero que el nuevo Barcelona que veremos a lo largo de esta temporada y en los próximos años será muy diferente al que hemos visto en la última década, que no le quepa duda a nadie. La influencia que tenía el astro argentino sobre el juego del conjunto catalán era enorme. Aglutinaba más del cincuenta por ciento del juego. Tomaba las decisiones,y de cada tres goles que se lograban marcaba o asistía en dos. Datos increíbles y que reflejan la magnitud del peso específico de Lionel Messi en este equipo tan importante y durante tanto tiempo. Ha sido el mejor jugador y a la vez el más regular durante muchos años que ha condicionado considerablemente la forma de jugar y de afrontar todos los compromisos del equipo. Hay un factor que también cambia, la presión colectiva del grupo. Sin Messi el equipo tendrá un jugador que a buen seguro ayudará más en las misiones defensivas. Messi era un 10 en ataque , totalmente resolutivo y capaz de desnivelar todos y cada uno de los partidos que jugaba , pero defensivamente no era el mejor ni perdía las energías que luego necesitaba para desequilibrar los partidos. Ahora el Barcelona será más solidario en la presión, con lo que eso conlleva, algo que ya pudimos observar claramente en el debut liguero frente a la Real Sociedad, en especial en los primeros treinta minutos en los que el Barcelona asfixió a su rival, y le maniató en su propio terreno. Lo que sí es verdad es que perderá gol, mucho gol. El eterno pichichi y Bota de Oro del fútbol mundial garantizaba unas cifras goleadoras inalcanzables para casi todos, por no decir todos. Ahora ese gol estará mucho más repartido. El fútbol del Barcelona será más coral. Jugará a casi lo mismo, siendo protagonista de los partidos , teniendo una altísima posesiones del balón, una rápida circulación de la pelota pero participarán mas jugadores en ataque. Deberán resolver más situaciones cada partido y desencallarlo los Memphis, Griezmann y Ansu o quien juegue arriba . Ya no tendrán ese seguro de vida que era Messi para desencallar esos partidos duros y complicados que con una genialidad del menudito argentino o un libre directo hacia que los rivales doblegaran la rodilla. Será distinto , muy distinto pero a la par emocionante. Espero que nos divirtamos