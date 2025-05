El Barça cau amb honors a Milà i s'esvaeix el somni europeu

L’eliminatòria passarà a la història com una de les millors de la Copa d’Europa, però no amb el final esperat pel conjunt blaugrana. El conjunt de Hansi Flick es va desfonar i no es va rendir en cap moment al Giuseppe Meazza. Va haver de remuntar un 2-0 en contra i va realitzar una segona part extraordinària per capgirar el marcador amb les dianes d’Eric Garcia, Dani Olmo i, al minut 87, Raphinha. Amb la final de Munich a l’horitzó, el central Acerbi va guanyar-li el duel a Araujo per enviar l’eliminatòria a la pròrroga.

El central uruguaià també va sortit a la fotografia del 4-3 pels italians, obra de de Davide Frattesi, a la pròrroga, que va acabar desequilibrant definitivament l’eliminatòria. Lamine Yamal va tornar a liderar cada atac de l’equip i només les aturades sensacionals del porter de l’Inter, Yan Sommer, el van privar del gol.

Ara, el Barça s’ha de centrar en el Clàssic contra el Reial Madrid d'aquest diumenge a un quart de 5 de la tarda a l'Olímpic Lluis Companys. Una victòria davant l’etern rival deixaria la Lliga gairebé sentenciada pels blaugranes.