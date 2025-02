Barça - Atlético de Madrid a les semifinals de la Copa

Ja està definit el camí fins a La Cartuja. La final, el 26 d'abril. Per a ser-hi, el Barça haurà de superar l'Atlètic de Madrid a les semifinals de la Copa del rei en una eliminatòria a doble partit. El factor camp, això sí, afavoreix a l'equip entrenat per Diego Pablo Simeone, que juagrà el duel de tornada al Metropolitano. Tots dos equips ja s'han enfrontat a la Lliga, en un partit que es van endur els matalassers per 1-2.

D'altra banda, l'altra eliminatòria la jugaran la Reial Societat i el Reial Madrid, amb la tornada al Santiago Bernabéu.