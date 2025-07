El Banc de Sang i Teixits innova amb realitat virtual durant les donacions

La realitat virtual és ben present a molts àmbits del dia a dia. I, enguany, després d’una primera iniciativa l’any passat, el Banc de Sang i Teixits se suma a l’ús d’aquesta eina durant les donacions que realitzen a l’Hospital Germans Trias i Pujol entre avui i el 18 de juliol.

Una proposta innovadora

La idea consisteix a oferir una experiència relaxant d'immersió en un fons marí, en aurores boreals o en l’espai amb unes ulleres de realitat virtual mentre es produeix la donació de sang. Amb això, es vol fer més confortable la donació i generar una major tranquil·litat.

Prova pilot

Durant aquesta primera meitat del mes de juliol, aquesta experiència es pot provar a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, però, si es denota que millora l’experiència dels donants, es pretén aplicar-ho a altres centres de donació en un futur.

Un estiu important per a donar sang

Com és habitual, durant l’època estiuenca baixen les reserves de sang. És per això que des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a col·laboració ciutadana. Pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut, d’entre 18 i 70 anys i un pes de 50 quilos o més i que, en cas de ser dona, no estigui embarassada.