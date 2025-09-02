El Banc de Sang engega la campanya més complicada de l'any

Les donacions de sang s'han reduït un 20% durant els mesos de juliol i agost. És l'alerta que ha emès el Banc de Sang i Teixits. Per aquesta raó l'entitat afronta la seva campanya més complicada de l'any, ja que té l'objectiu de restablir els nivells de reserves de sang per assolir uns nivells mínims als que ara mateix no arriba. Una campanya que porta del nom de "Piles recarregades, vides recarregades".
Recuperar les reserves perdudes
En declaracions a 'La Ciutat', el seu director assistencial, Joan Ramón Grífols, ha reconegut que "és una situació habitual, passa cada any que els mesos de juliol i agost les donacions baixen, i això es dona perquè, evidentment, la gent marxa de vacances, es desplaça del seu domicili habitual, i també perquè potser fa més mandra, costa més anar a donar durant l'estiu, amb la calor o d'altres motius que poden provocar aquest descens". És per això que afronten la campanya amb la necessitat "de recuperar les reserves de sang, perquè la necessitat de reserves de material sanguini no fa vacances, durant tot l'any hi ha persones que en necessiten".
La de setembre és sens dubte la campanya més complicada del Banc de Sang, ja que "s'ha de recordar la gent que ja era donant o els que s'ho estan plantejant, que després de les vacances cal també tornar a donar sang.Ara mateix, amb un dia de campanya que portem, el ritme no és massa bò, esperem que en els propers dies pugui anar a més". Grífols considera especialment important "que els joves tinguin consciència de la importància de donar sang. Crec que els joves d'avui dia sí que, en un bon nombre, estan implicats i conscienciats de donar sang, però també és necessari que això vagi en augment, perquè ens hem de garantir que les reserves segueixin a nivells desitjables per atendre tota la demanda".
Vida útil de la sang
L'entitat ha xifrat "en 1.000 donants diaris els que son necessaris per cobrir el mínim de demanda". I és que, tal i com recorda el director assistencial del Banc de Sang, "la sang té una vida útil d'uns 40-50 dies, per això necessitem anar mantenint els nivells de les reserves, per poder garantir que la sang es manté en bon estat".