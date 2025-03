El Banc Sabadell s'encomana al govern i als accionistes per tombar l'OPA del BBVA

El Banc Sabadell assegura que el govern té arguments suficients com per desestimar l'opció de compra del BBVA per motius d'interés general sigui quina sigui la decisió final de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen del sopar que es va celebrar aquesta passada nit, al Círculo Ecuestre de Barcelona, com a preludi de la Junta General d'Accionistes, que es celebra avui a les 5 de la tarda a Sabadell marcada pel procés d'OPA hostil del BBVA.

L'entitat catalana dona pràcticament per fet el vistiplau de la CNMC a l'operació. Tant el seu president, Josep Oliu, com el conseller delegat, César González-Bueno, van mostrar un cert rebuig a les anàlisis que està fent l'organisme regulador. Per una part, entenen que en començar la Fase 2 desestimessin les al·legacions de 79 entitats i adminstracions en contra de l'OPA. És un procés, diuen, que seria interminable. Ara bé, en un torn de preguntes amb els mitjans que es va allargar gairebé una hora, no van confirmar que la CNMC estigui preguntant a totes les part interessades quina opinió els mereix l'intent de compra del BBVA. Un dret, apunten, al qual estan legitimats constitucionalment. Sobretot, pel que fa el l'excés de concentració bancària que suposaria eliminar de l'equació un banc com el Sabadell per al finançament de les petites i mitjanes empreses.

La resolució de la CNMC és imminent, arribarà en les pròximes setmanes. De permetre que l'operació tiri endavant, arribaria el torn del govern central. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha reivindicat moltes vegades el seu rebuig i de tot el govern al procés d'OPA. Des del Sabadell asseguren que han estat completament transparents amb ells i també amb la CNMC, els han ofert tots els seus resultats econòmics i també els seus arguments perquè tombin la compra hostil. Si no ho fa l'òrgan regulador, confien en que ho farà La Moncloa. I és que en aquesta hipotètica Fase 3, el govern haurà de dir als seva sense embuts.

El paper dels accionistes

Oliu insiteix que un 80% dels accionistes del Sabadell són clients. Per això, són coneixedors del posicionament que tenen envers aquesta qüestió. En aquest sentit, no preveuen una Junta General gaire conflictiva, tothom sap quin paper ha de jugar en cada moment i ara, diuen, és el d'esperar a que la CNMC i el govern es posicionin. Ara bé, es reserven el dret a no parlar dels seus client i, per tant, tampoc informen si immersos en aquest procés han perdut accionistes.

A més, al Sabadell l'avalen els resultats econòmics. Beneficis històrics i repartiment de màxims en forma de dividends entre els seus socis. Avui en dia, l'oferta que hi ha sobre la taula del BBVA a nivell econòmic no té sentit, asseguren. De fet, Gonzçalez-Bueno apunta que "fa mesos que l'OPA del BBVA ha descarrilat", fent referència a que el seu relat incial, en el qual deien que seria una operació ràpida que no passaria de la Fase 1, fa temps que ha mort.

Per la seva vanda, Oliu ha defensat un projecte en solitari, assegurant com a accionista que en aquesta operació només hi veu risc. L'aposa del Sabadell és clara: enfortir-se al mercat nacional i amb una tendència interna de creixement a nivell econòmic. Per contra, indica, el model del BBVA dependrà del creixement de grans potències en desenvolupament com Mèxic o Turquía, on ha fet fortes inversions de capital. De totes formes, no creuen que vagin a desistir del seu intent de compra. Això sí, sobrevola la idea que finalment no sigui una fusió total, sinó que decideixin oferir una darrera proposta per quedar-se amb una part del negoci.

Tornada a casa

I en aquest context, el retorn de la seu social a Sabadell, els orígens tant del banc com del president Oliu, ha quedat en un segon pla. De totes formes, seguirà sent la primera Junta General D'Accionistes que es celebra a Catalunya des de l'esclat del procés l'1 d'octubre del 2017. Ho celebrava Oliu, amb un somriure d'orella a orella, qui assegurava que "volia fer aquest moviment des de feia molt temps i que ara es donaven les condicions per realitzar-lo". Ho desvincula. això sí, d'un presumpte intent de buscar protecció institucional per part d'un govern autonòmic que comparteix colors amb el govern central.