El Banc Sabadell i el BBVA ho fien tot als accionistes

El Banc Sabadell i el BBVA donen per fet que la decisió final sobre l’OPA la tindran els accionistes de l’entitat catalana. I sembla que la partida la guanyarà qui els convenci abans. En un context de màxima tensió, els seus presidents han decidit tirar sobre la taula les cartes sobre el full de ruta a seguir: o pensar en Europa i aliar-se a les grans empreses o ser fidel als orígens i finançar les pimes espanyoles.

En poc més de 12 hores s’han celebrat les Juntes D’Accionistes dels dos bancs. La del BBVA segueix en marxa, a Bilbao. Des d’allà, el seu president, Carlos Torres, s’ha dirigit a l’accionariat del Sabadell venent un projecte europeu: Absorbir el Sabadell per construir un gran banc amb capacitat per finançar la Unió Europea invertint els seus diners en potències emergents com Mèxic o Turquia. “La unió amb el Sabadell agafa més sentit en aquest context. Construir un banc més fort, competitiu i rendible és una clara aposta per Espanya i per les seves empreses”, ha assegurat el seu president, Carlos Torres.

L’economia d’aquests països és, per ara, impredictible. Per això, des del Sabadell asseguren que el risc de fracàs és molt elevat. El seu president, Josep Oliu, va defensar davant un miler d’accionistes un projecte dedicat als particulars i les PIMES espanyoles. "No és el nostre objectiu destinar els estalvis dels clients per competir amb els grans banc europeus o nord-americans, els volem posar a disposició de projectes empresarials amb capacitat de creixement per generar llocs de feina a casa nostra", apuntava Oliu.

I van respondre els accionistes, que rebutgen per ara l’oferta de compra del BBVA. Oliu segueix aquesta estratègia prometent el mateix repartiment de beneficis aquest any que el 2024, quan es van convertir en el banc de l’IBEX35 que més diners va repartir entre els seus accionistes.