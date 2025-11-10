El Banc dels Aliments estima unes dades positives del Gran Recapte

Aquest cap de setmana el Banc dels Aliments ha realitzat el Gran Recapte, la campanya per recolectar aliments bàsics i fons econòmics destinats a persones en situación del vulnerabilitat, i ja s’han fet les primeres estimacions. Segons indiquen des del Banc, s’estima un lleuger descens de les donacions d’aliments respecte a l’edició anterior... Així i tot, en aquesta edició s’han superat les 15.800 persones voluntàries, una xifra superior a la de l’any passat. D’altra banda, el Banc dels Aliments insisteixen en que les donacions econòmiques continuen actives fins al 23 de novembre, a través de la pàgina web www.granrecapte.org i del Bizum 33596. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Elisabet Viladomiu, directora general del Banc dels Aliments, i ens ha explicat que el balanç "que fem des del Banc dels Aliments és que estem molt contents perquè ha hagut una participació i un compromís de la població molt gran".
"De moment estimem una lleuger descens del nombre d'aliments, però encara no podem treure conclusions respecte al recapte econòmic perquè encara es poden fer donacions fins al dia 23 de novembre", explica. "En aquesta edició el nombre de voluntaris ha augmentat, és una gran noticia i ho celebrem a totes les provincies de Catalunya", diu la directora general del Banc dels Aliments.
"Hem de ser solidaris tot l'any, i de moment fins al 23 de novembre poden seguir fent donacions econòmiques en el marc del Gran Recapte, però ho poden fer durant tot l'any", conclou.