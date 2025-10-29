El banc de cordó umbilical vol revertir la caiguda de donacions amb una nova tècnica

El 10 d’octubre de 1995 es va congelar el primer cordó umbilical a Catalunya. Va ser el mateix any que se n’havia fet el primer trasplantament al món. Trenta anys després, Catalunya és líder a Europa en donacions de cordó, amb més de 2.000 pacients trasplantats.
Un d’ells és en Jan, un noi de 16 anys que va ser diagnosticat de leucèmia l’any 2015 i que va rebre una donació de sang de cordó umbilical el 2017. Això li va salvar la vida, tal com expliquen els seus pares, la Irina Santmiquel i en Francesc Pascual. Per això, ara s’esforcen a fer difusió perquè les mares sàpiguen que donar el cordó és totalment segur per a elles i el seu nadó, que no suposa cap molèstia i que salva moltes vides. És vital per a pacients amb leucèmia, com el Jan, però té molts més usos: serveix per a transfusions en nadons prematurs, però també per fer col·liris i pomades per a úlceres, per exemple.
Objectiu: 1.500 donacions a l'any
El Banc de Sang i Teixits celebra aquest trentè aniversari del Banc de Cordó amb el repte d’arribar a les 1.500 donacions quan acabi l’any. Admeten que és una missió difícil, perquè fins aquest octubre n’han aconseguit unes 940, però confien que la difusió i una prova pilot a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa els ajudi. Aquesta prova consistirà a fer la donació del cordó umbilical ex-uter, és a dir, fora de l’úter.
"Actualment, la recollida de sang de cordó només es fa in-úter, quan la placenta encara està a dins, i només la poden fer les llevadores i el personal d'obstetrícia. En canvi, si es fa la recollida ex-úter, quan la placenta ja és fora, també la poden fer els professionals del Banc de Sang i Teixits", explica el doctor Jesús Fernández, director del Banc de Cordó.
Avui dia, la donació de cordó es fa en 23 maternitats a tot Catalunya. Sumant-hi les d’Andorra i cinc comunitats autònomes més (Balears, Aragó, Cantàbria, Navarra i Extremadura) en són 40.