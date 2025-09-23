Avui comença la vaga dels vigilants de seguretat del metro de Barcelona

Avui comença la celebració de les Festes de la Mercé, una festivitat que aquests dies estarà marcada per la vaga que han convocat els vigilants de seguretat del metro de Barcelona. I es que el mig miler de treballadors d’aquest servei han estat convocats a fer vaga des d’avui a la matinada i demà coincidint amb el dia de festa de la Mercé. El Comité d’empresa de Securitas i Prosegur, juntament amb el suport del sindicat Alternativa Sindical, ha realitzat aquesta convocatòria unitaria amb l’objectiu de reclamar a Transports Metropolitans de Barcelona més personal i un augment salarial. A més, també protesten per les constants agresions i la falta de solucions per part de l’empresa. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el David Boullosa, delegat de mobilitat del sindicat a Catalunya Alternativa Sindical i portaveu de Securitas, i ens ha explicat que "aquesta vaga es convoca després de molt de temps de patir aquestes insuficiències que tenim al servei".
"Tenim una clara falta de personal, una falta de protocol actualitzat, i tenim una situació que és molt difícil", explica. "Els nostres salaris són una miseria, cada vegada hi ha més perill, hi ha més deliqüència i les empreses no apliquen mesures per solucionar aquests problemes que tenim", afegeix.
"Hem arribat a un punt en el que per supervivència i responsabilitat amb la ciutadania en el que hem de dur a terme aquesta acció que és la primera de moltes que podem fer per canviar aquesta situació", diu el David Boullosa. "El que volem és que ens escoltin i seure amb ells per saber que és el que demanem", conclou.