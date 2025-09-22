CLIMATOLOGIA

Avui começa la tardor climatològica: Què n'hem d'esperar?

Avui a 'La Ciutat' hem parlat amb el cap de l’àrea de predicció del METEOCAT, Santi Segalà, sobre què hem d'esperar, a nivell climatològic, de l'inici de la tardor, que dona el tret de sortida avui a les 20.19h.

Gerard Sanz

Catalunya |

Aquest vespre, concretament a les 20.19h, comença la tardor climatològica, deixant enrere un estiu que ha durat 93 dies i 16 hores. Aquest matí ens hem llevat amb temperatures més fresques que ens han ajudat a anar donant la benvinguda a la tardor. Tot i així, un es pregunta si aquesta temperatura més freda ha arribat per quedar-se o bé hem d'esperar més dies de calor i xafogor.

Aquestes i més preguntes les hem intentat respondre amb el cap de l’àrea de predicció del METEOCAT, Santi Segalà, qui ens ha confirmat que, tot i que venim d'un estiu molt càlid amb molta xafogor, ara venen dies de temperatures més fredes, tot i que combinades amb jornades de calor. Segalà ha confirmat també que "en els darrers tres o quatre anys hem vist com els estius són més calorosos, i ens hem d'anar acostumant perquè son els efectes del canvi climàtic. La tardor a nivell de temperatura sembla que comenci més tard però aquest any ens hem trobat que el descens de temperatures ha començat més aviat".

