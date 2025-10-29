Avui es celebra el dia mundial de l'ictus

Avui, 29 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de l’Ictus, és per això que volem aprofitar per fer-ne ressò. Explicat de forma senzilla, un ictus passa quan la sang deixa d’arribar bé al cervell, ja sigui perquè un vas es tapa o perquè es trenca. L’ictus suposa la segona causa de mort a Espanya i la primera en les dones. Molta gent podria pensar que els ictus només afecten les persones grans, però és un error. A Catalunya, aproximadament 13.500 persones pateixen un ictus cada any, i es calcula que entre el 10 i el 15% afecta a persones menors de 50 anys, pel que no només és un problema que afecta a la gent més gran, sinó a tota la societat. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Eshter Duarte. Ella és doctora en Medicina i especialista en Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital del Mar. A més, és la presidenta de la Fundació Ictus. Ens ha explicat primer de tot en què consisteix l'ictus i a quins senyals hem d'estar atents per si a nosaltres o alguna persona del nostre voltant li està donant un ictus.
A més, també ens ha explicat que l'ictus no és només un aspecte que pot afectar a la gent gran, sino que també afecta als menors de 50 anys. Més concretament, un 15% dels que pateixen ictus a Catalunya són d'aquestes edats. A més, ens ha donat consells de com actuar si veim algun cas d'ictus i de com és la feina de la Fundació Ictus, de la qual és presidenta.