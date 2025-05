Un avatar virtual podria millorar els símptomes de l'esquizofrenia

Una teràpia en fase d'estudi que implica la utilització d'un avatar virtual millora els símptomes de les persones amb esquizofrènia en un 90% dels casos, segons els resultats d'una investigació dirigida per la psicòloga del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Susana Ochoa. Els primers resultats de l'estudi s'han donat a conèixer coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l'Esquizofrènia, que va ser aquest dissabte 24 de maig. Els investigadors subratllen que el 30% dels cinc milions de diagnosticats a la Unió Europea no responen als tractaments farmacològics convencionals, fet que els fa més propensos a hospitalitzacions llargues, recaigudes o conductes suïcides. Per parlar de tot plegat hem parlat a La Ciutat amb la Susana Ochoa, líder d'aquesta investigació i doctora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i ens ha explicat que "amb aquestes sessions hem tingut resultats molt positius".

"Estem parlant de que, d'aquest 30% que no respon a la farmacologia, en el 90% dels casos estan responent d'una manera molt positiva", explica. "El que volem es que aquesta gent redueixi l'ansietat que li provoquen les veus que escolten per a que puguin portar una vida funcional", diu Susana. "Són sessions interactives on la persona i el terapèuta estan amb aquest avatar. Són sis sessions que donen molt bon resultat", conclou.