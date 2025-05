Àustria, la destinació perfecte per a tota la família.

El país que aquest any ha guanyat el Festival d’Eurovisión és conegut per la seva música, la seva història imperial i la natura que l’envolta, però també per tenir una d’esport actiu durant tot l’any.

Sonrisas y lágrimas

Els més cinèfils estan d’enhorabona perquè aquest any es compleixen 60 del rodatge de ‘Sonrisas y lágrimas’. Per commemorar aquesta data, a Salzburg ofereixen una gran exposició dels escenaris del rodatge i un teatre de titelles artesanals que et tornaran a les escenes més emblemàtiques de la pel·lícula.

També val la pena fer el tour ‘Sounds of music’ per gaudir dels paratges espectaculars on la protagonista cantava les mítiques cançons.

Escapada perfecte pels més melòmans

Si et que t’agrada és la música clàssica, aquest any se celebra el 200 aniversari de Johan Strauss, compositor del ‘Danubio azul’ amb grans esdeveniments a Viena. També en aquesta ciutat se celebrarà l’any vinent els 270 anys del naixement de Mozart amb grans concerts.

Oferta esportiva tot l'any

Àustria també destaca pels seus paisatges, la seva natura i la seva àmplia oferta esportiva, i és que tant a l’estiu como a l’hivern, els amants dels esports els poden practicar al Tirol, ja sigui senderisme com esquí.

Amb vols directes des de Barcelona fins a Viena, Àustria es pot convertir en la teva propera escapada.