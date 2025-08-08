Augmenten els sinistres a les carreteres catalanes

Entre l’1 de gener i el 31 de juliol han mort a les carreteres catalanes 87 persones en 81 sinistres, mentre que en aquest mateix període van estar 81 les persones que van perdre la vida en 74 sinistres, en el que suposa un increment dels casos que resulta preocupant, i es que a més en aquests set primers mesos de l’any han estat 465 persones les ferides greus en sinistres a la carretera, una xifra que tot i ser inferior a la de l’any passat, quan va haver-hi 477, continua sent preocupant. És per això que els Mossos d’Esquadra han augmentat un 15% els controls de trànsit. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat d'Estiu la inspectora Vanessa Bohe és Sotscap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, i ens ha explicat a què pot atribuir-se aquesta pujada dels sinistres en la carretera, així com les mesures que s'estan aplicant.
També ens ha parlat dels col·lectius vulnerables, és a dir, els vianants, ciclistes, i sobretot motocicletes, ja que aquestes acumulen ja un total de 27 accidents. És per això que des del maig augmenten el control amb el programa PREMOT. Ara, ja s'han augmentat els controls precisament per donar-li la volta a aquestes dades.