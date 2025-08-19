Augmenta el nombre de meduses a la costa catalana

Estem en un estiu en el que hem tingut temperatures especialment altes. Hem tingut el juny més caluròs des que hi ha registres, i venim d’uns dies de calorada extrema. Això ha provocat situacions tant greus com la pujada de temperatures del mar mediterrani, el que ha afavorit l’augment de la presència d’un animal que ens fa companyia cada estiu: les meduses I es que al mes d’abril ja havia meduses a la costa catalana, i un altre factor, a més de la calor, és la sobrepesca, ja que aquest animal és fonamental com aliment per moltes espècies. Si no hi ha depredadors, les meduses sobreviuen més, i per tant es reprodueixen més. El que està clar és que respecte a les meduses hi ha molts mites amb els que s’ha d’anar amb compte. És per això que ha vingut a La Ciutat d'Estiu en Josep Maria Gili. Ell és investigador de l’Institut de Ciències del Mar i expert en meduses, i ens ha explicat quina és la situació exacte respecte a la presència de les meduses a la costa de Catalunya.
També ens ha explicat que un altra factor clau en la presència de meduses són les situacions de sequera, i venim d'un mes de juliol especialment plujòs. El problema és que en els darrers vuit anys no s'ha fet un seguiment constant de l’arribada de meduses, per tant es desconeix la magnitut real d’aquest fenòmen, pel que no poden donar-se dades exactes.
A més, ha acabat dient com s'ha d'actuar si ens trobem una medusa a l'aigua, i si ens pica.