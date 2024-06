L'especialitat es troba en un moment de canvi, encara que més que de canvi podem parlar d'un procés de transformació i adaptació als nous temps. I aquesta fase està emmarcada, entre altres aspectes, en el compromís de professionalitat i qualitat per afrontar els desafiaments del futur amb eines renovades com el catàleg radiològic, del qual parlarem, i l'aposta decidida per la formació dels futurs radiòlegs.