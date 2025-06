Arrenca la temporada de festivals a Catalunya

Aquesta setmana va quedar inaugurada la temporada de festivals d’aquest 2025. Ho va fer l’habitual mestre de cerimònies, el Primavera Sound que va arrencar el passat dimecres amb concerts gratuïts al Fòrum de la Casa Azul, Hinds, Caribou i Llum. És el tret de sortida dels principals esdeveniments musicals de l’estiu a Catalunya, que passaran pel Sónar, pel Share Festival, el RockFest, les Nits de Barcelona, el Soundit i el Cruïlla, per enumerar-ne només alguns. Aprofitant l’arrencada del Primavera, que ja porta dues nits de festival i avui encara la tercera, volem preguntar-nos què hi ha darrere d’aquests macroesdeveniments musicals. Quins processos se segueixen per crear-lo, quants diners els costa i ens costa i quin és el panorama actual de festivals a Catalunya actualment.

Amb el periodista musical Joan Luna ens plantejarem el què costa produir un festival. Quines són les despeses que es desprenen del procés i diferents problemàtiques concretes com les dificultats i processos per confeccionar el cartell ideal per cada edició. Luna també ens farà una radiografia del panorama de festivals que acull Catalunya actualment.