"Ara mateix l'energia nuclear ja no és el model més econòmic i més eficient"

Amb la exigència de la Unió Europea, que proposa assolir una quota del 42,5% d'energies renovables en el consum energètic total per al 2030, el debat de la Nuclear també està sobre la taula. Amb la Mar Reguant, llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorada a l’Institut de Massachusetts, investigadora a l’Institut d’Anàlisi d’Economia de CSIC, i membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, parlem sobre el model de l'energia nuclear i quin paper ha de jugar en un futur proper.

La data: 2035.

A casa nostra, les plantes nuclears tenen una data de caducitat: el 2035. Reguant és partidària d'acabar d'esgotar aquesta data, però mentrestant, buscar i construir l'alternativa d'energia renovable. I és que tot i que antigament l'energia nuclear era més barata, actualment el seu preu no és menor que altres com l'eòlica, la solar o la hidroelèctrica. A més, segons Reguant, la nuclear també té altres desavantatges, com els residus nuclears que es generen, però també d'altres com la impossibilitat de variar la producció en funció de la demanda d'energia.