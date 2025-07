Aquest diumenge arriba una nova edició del ‘Mulla’t’

Un any més, la Fundació Esclerosi Múltiple celebra el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, una jornada solidària plena d’activitats a piscines, parcs aquàtics i equipaments d’arreu de Catalunya. Milers de persones es mullen per visibilitzar una malaltia que afecta més de 12.000 catalans i catalanes, i per donar suport a les persones que hi conviuen. N’hem parlat amb la Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Viure amb esclerosi múltiple: adaptar-se i tirar endavant

Aprofitant el ‘Mulla’t’, durant el programa també hem pogut conèixer el testimoni de la Cecilia Simone, que ens ha apropat el seu testimoni. Diagnosticada fa dos anys, ha après a adaptar la seva vida i acceptar l’esclerosi múltiple, sempre amb el suport imprescindible de la família i l’entorn.

Avenços en el tractament

Tot i que avui dia no hi ha cura per a l’esclerosi múltiple, els tractaments actuals permeten controlar-ne l’evolució, i la recerca continua avançant. Des de la Fundació, es treballa durant tot l’any oferint serveis d’atenció, orientació i suport per millorar la qualitat de vida de les persones afectades.