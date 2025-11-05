PERIODISME DE GUERRA

Antonio Pampliega, periodista segrestat 299 dies per Al-Qaeda: "cap reportatge val la vida de cap periodista"

El periodista de conflictes arriba als estudis de 'La Brúixola' amb un llibre entre les mans. "Cowboys en el infierno", l'obra amb la qual Pampliega posa punt i final a la cobertura de guerres i conflictes

Redacción

Barcelona |

El corresponsal de guerra Antonio Pampliega presenta 'Cowboys en el Infierno', un llibre que ell mateix defineix com “un comiat” després d’onze anys cobrint conflictes a llocs com Iraq, Afganistan, Ucraïna, Somàlia o el Congo. L’obra repassa la guerra de Síria, però també “ret homenatge a totes aquestes persones… i als siris, que han estat 13 anys morint”.

Pampliega recorda que la guerra siriana va ser un punt d’inflexió per ell: “Tot el que havia vist abans era Disneylandia comparada amb això”. L’impacte de la brutalitat, els hospitals desbordats i les matances documentades el van transformar professionalment i personalment. Explica que els siris els imploraven que expliquessin al món el que patien: “Si no feu fotos, aneu fora. Esteu aquí per parar això”.

Portada de 'Cowboys en el infierno'
Portada de 'Cowboys en el infierno' | cedida per Antonio Pampliega

Ens pagaven 35-45 euros per crònica

L’obra també és una crítica al periodisme de guerra i a les condicions precàries dels freelance. “Ens pagaven 35-45 euros per crònica”, diu, i adverteix que potser el llibre servirà perquè alguns joves “fugin de la professió”.

Curiosament, Pampliega no va començar amb vocació bèl·lica. Volia ser periodista esportiu fins que un episodi a la redacció el va fer replantejar-se la carrera.

El segrest: 299 dies amb Al-Qaeda

Una de les parts més colpidores de l’entrevista és el relat del seu segrest. Pampliega va passar 299 dies retingut per Al-Qaeda.

Explica que tot va començar quan “el traductor i el conductor ens van vendre”, i que la captivitat va tenir dues etapes: una primera, relativament suportable, i una segona en aïllament, durant set mesos, marcada per amenaces, privació de son i violència. Confessa que hi va haver moments de rendició mental: “Vaig trucar a la porta i els vaig dir que acabessin amb mi.”

Pampliega durant la seva cobertura de la guerra de Síria
Pampliega durant la seva cobertura de la guerra de Síria | Cedida per Antonio Pampliega

Una lliçó de vida

Del seu captiveri, Pampliega en treu una conclusió contundent: “Cap reportatge val la vida de cap periodista.” I, a nivell personal, una altra igualment poderosa: “La vida és meravellosa... fins que te la treuen”.

També explica com el va marcar la mort del seu amic i col·lega Roberto Fraile el 2021, assassinat a Burkina Faso: aquell cop va ser “el punt i final” que el va portar a deixar definitivament el periodisme de guerra quan va ser pare.

