'Inevitablemente yo' és el llibre que publica el cantant Antonio Orozco de la mà de Planeta on obre el seu cor i explica els problemes de salut mental que el van obligar a frenar la seva activitat professional poc abans de començar una gira per més de cent teatres espanyols amb les entrades venudes. En aquesta conversa a 'La Brúixola' Orozco parla del paper de la seva família en aquest procés, l'afectació de les xarxes socials, la gestió de les expectatives i l'augment de pes que va patir arran de tot plegat. El cantant decideix fer un pas endavant amb el seu testimoni perquè "hi ha moltes coses que jo explico en aquest llibre que si me les haguessin dit a mi, potser no estaríem parlant d'això ara".
Antonio Orozco: "No treia el peu de l'accelerador i els metges em van posar el fre"
El cantant Antonio Orozco explica als micròfons de 'La Brúixola' els dos anys en què ha frenat la seva vida professional per dedicar-se a cuidar si mateix i de la seva salut mental.