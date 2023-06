Anna Erra, nova presidenta del Parlament

Anna Erra, ja com a presidenta del Parlament, ha fet un discurs en el que ha denunciat les "interferències antidemocràtiques" que han fet a Laura Borràs perdre l’escó de diputada. "Assumeixo aquest encàrrec en circumstàncies polítques gens habituals", perquè "el Parlament, en una democràcia plena, no hauria patit les interferències antidemocràtiques com la suspensió de Laura Borràs", ha afirmat.

La presidenta ha manifestat, en aquest sentit, que abandonaria el càrrec si Laura Borràs acaba sent exculpada per la justícia. També ha demanat suprimir l'article 25.4 del reglament del Parlament -el que va permetre suspendre la líder de Junts- perquè "contradiu amb els dictàmens dels comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides".

"Protegir el Parlament de qualsevol ingerència externa"

Anna Erra s'ha compromès a defensar la sobirania de la cambra "per damunt de tot" i a protegir-la "davant qualsevol ingerència externa". També ha reivindicat el dret a l'autodeterminació com la manera de "resoldre el conflicte polític" des de la política i "sense tenir al damunt l'amenaça de la judicialització, la inhabilitació i la repressió".

La presidenta del Parlament -referint-se a l'1 d'octubre- ha assegurat que la cambra és "el lloc idoni per parlar entre tots, buscar acords i assolir una entesa que permeti superar la situació actual i avançar".

El Parlament com a eina de normalització del català

Anna Erra també s'ha compromès a seguir treballant per la transparència de la institució i ha fet una crida a combatre els discuros antidemocràtics, xenòfobs i d'odi. Finalment, la presidenta ha defensat la llengua catalana i ha desitja que "el Parlament sigui l'eina de normalització de la llengua catalana" sense "perjudici de les altres llengües oficials de Catalunya".