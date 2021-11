Coneixeu els beneficis que comporta anar a teràpia? Ens ajuda a entendre’ns a nosaltres mateixos, ens aporta perspectives noves i objectives, no ens jutjarà, ens sentirem escoltats i evitarem l’arribada de patologies més importants. No hem d'esperar a patir per anar a teràpia, o com a mínim això és el que ens ha explicat el nostre Coach, Julio Rosales.