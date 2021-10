Amenabar es passa amb "Fortuna" al món de les sèries?

Avui l'Òscar ens fa propostes de sèries i ens comenta la importància de saber valorar una sèrie, o una temporada, en tota la seva extensió i no només fer-ne una crítica per un capítol. De vegades les produccions necessiten créixer, situar les peces sobre el tauler i anar a diferents velocitats. Per això sorprèn tant que hi hagin tantes opinions sobre "La Fortuna" la nova sèrie d'Amenabar de la que fins ara tan sols hi ha dos episodis, ens diu que li donem un vot de confiança.

També ens parla de la nova de Nicole Kidman (i els seus problemes amb el doblatge) i una de la BBC.

Ens ho explica el nostre analista de sèries Oscar González al nits de ràdio amb David Cervelló