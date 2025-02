Amaia, Roger Padrós i John Goodman els protagonistes culturals del cap de setmana

La Marta Lozano ens porta els concerts més destacats d'aquest cap de setmana, entre els que hi ha Amaia al Sant Jordi Club per partida doble, Shinova a la Sala Razzmataz i Roger Padrós a la Sala Apolo. També les últimes notícies de l'àmbit musical com els premis Odeón, la gira de Shakira i les novetats en la vida de Rihanna.

I en Juan Torres ens descobrirà quatre noves pel·lícules per descobrir aquest cap de setmana. Des de Barton Fink dels germans Cohen, fins a Monument Men de George Clooney, passant per la mítica Monstruos S.A. o Argo dirigida per Ben Affleck.