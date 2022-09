Romero denuncia que la inestabilitat és el pitjor per a Catalunya i que durant el debat de política general, Junts i ERC han parlat d'ells mateixos i no dels problemes que preocupen a la societat. Des del PSC, allarguen la mà a Aragonès en qüestions com els pressupostos i Romero assegura que si l'executiu es trenca, els socialistes estan "creant una alternativa" amb més de 65 propostes que ja han fet, diu la portaveu.