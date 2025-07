"Aliança Catalana no es mantindrà en només dos escons a les pròximes eleccions, siguin quan siguin"

Després dels casos de presumpta corrupció que planen sobre el PSOE, l'últim CEO a Catalunya continua mantenint Salvador Illa com a president de la Generalitat en cas que ara es repetissin eleccions. El professor de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrens, explica a 'La Brúixola' que "l'efecte del cas Cerdán a Andalusia o a Madrid no serà el mateix que pugui tenir a Catalunya". Preguntat per l'augment de diputats que guanyaria Aliança Catalana, Torrens assegura amb determinació que la formació creixerà molt i que "no es mantindrà en només dos diputats a les pròximes eleccions, siguin quan siguin". En aquest sentit, considera que els vots a la formació de Sílvia Orriols procedirien majoritàriament de l'abstenció.