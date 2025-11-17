Alfonso Goizueta: "He tingut el pare que Heinrich Schliemann hagués volgut tenir"

"El sueño de Troya" és l'última novel·la d'Alfonso Goizueta, finalista del Premi Planeta l'any 2023. La nova obra de l'escriptor i historiador ens transporta a la recerca de Heinrich Schliemann, l’arqueòleg que va voler demostrar que Troia era real. Goizueta explica com la lectura de LaIlíada va despertar la seva vocació literària i com aquest mite grec el va portar a explorar els límits entre la veritat històrica i la ficció. La novel·la no és només una reconstrucció d’un fet històric, sinó una reflexió sobre les obsessions humanes, la fragilitat de la veritat i la part més fosca de l’ànima.
“La història del somni de Troia és també la història d’una gran mentida”, explica l’autor, referint-se a les manipulacions i exageracions de Schliemann. Aquesta ambigüitat és clau en la novel·la: el lector mai no sap del tot què és cert i què és inventat, igual que passava a aquells que van conèixer l’arqueòleg. Goizueta reconeix que el repte ha estat doble: respectar la documentació històrica i, alhora, crear una obra literària amb significat propi. “Si hagués volgut explicar la veritat al 100%, hauria escrit un assaig. Però és una novel·la, i el que m’interessa són els temes humans que desperta la història.” Preguntat per la pressió després de ser finalista del Premi Planeta, Goizueta recorda que "el més important és recordar que escriure per a tu mateix i que tu estiguis content amb el resultat".