Actual campió de l'Eurobasket

Àlex Mumbrú, hospitalitzat a Barcelona

El seleccionador de la campiona de l'Eurobasket, Alemanya, haurà de sotmetre’s a una operació per extirpar la vesícula.

Redacción

Catalunya |

Àlex Mumbrú, hospitalitzat a Barcelona | Agencia EFE

El seleccionador alemany de bàsquet, el barceloní Àlex Mumbrú, ha estat ingressat a un hospital de la capital catalana, després de patir una pancreatitis just abans de l’inici de l’Eurobasket. Després que la selecció alemanya es proclamés campiona del món davant Turquia a Riga, Mumbrú no va participar de les celebracions pel títol a Frankfurt després de fer l'esforç per ser present a la banqueta a la recta final del campionat.

Àlex Mumbrú és el tercer que ha estat campió del món i d'Europa amb dues seleccions diferents -va guanyar el Mundial del 2006 amb Espanya- i romandrà ara al centre hospitalari durant quinze dies per completar la seva recuperació.

