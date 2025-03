Àlex Casanovas: "La precarietat no hauria de ser intrínseca a la feina d'actor, però actualment, ho és"

"El teatre és resistència, és memòria, és una eina de transformació social que ens connecta amb el nostre passat, el nostre present i, si us plau, el nostre futur”. Així comença el manifest de l’Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya amb motiu del Dia Mundial del Teatre. El seu president, Àlex Casanovas, ha explicat en declaracions a 'La Brúixola' l'evolució de les condicions laborals dels actors i les actrius a casa nostra des de l'inici de l'entitat. Casanovas ha destacat la importància de descentralitzar el teatre de la capital catalana i ha reivindicat el paper de reflexió del teatre musical, de vegades, menystingut. Amb tot, reclama a les institucions "que no afluixin en l'aposta que han fet per la cultura".