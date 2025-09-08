Alerta per pluges intenses al Baix Ebre i el Montsià: les escoles tanquen abans

La Generalitat de Catalunya ha ordenat que els centres educatius del Baix Ebre i el Montsià finalitzin les classes a les 14.00 hores aquest dilluns a causa de l’alt risc de pluges intenses previstes a partir de la tarda.
Protecció Civil i el Departament d’Educació han demanat a les famílies que, si és possible, recullin els seus fills abans de l’horari habitual, mentre que s’ha coordinat també l’avançament del transport escolar.
Previsions meteorològiques preocupants
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertit que s’esperen intensitats de fins a 40 litres en mitja hora i acumulacions de fins a 100 litres d’aigua. Segons Santi Sagalà, cap de predicció del Meteocat, ja s’han registrat pluges de més d’un litre per metre quadrat cada minut en alguns punts.
Mesures de seguretat
Davant aquesta situació, la subdirectora general de Gestió i Coordinació d’Emergències, Imma Solé, ha confirmat l’enviament d’un SMS d’alerta als mòbils de la zona per demanar màxima precaució. Entre les recomanacions principals:
- Evitar activitats de risc a l’aire lliure.
- No fer desplaçaments innecessaris.
- En cas d’inundació, dirigir-se a punts alts i mai a soterranis.
Organització als centres educatius
Els infants que no puguin ser recollits per les seves famílies romandran als centres sota la supervisió del personal docent fins que sigui segur marxar.