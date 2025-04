Alejandro Fernández (PP): "No vull autonomia per fer un PP a Catalunya diferent del d'Espanya"

En una entrevista a la Brúixola, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha rebutjat que "vulgui autonomia per fer un PP diferent a Catalunya del de la resta d'Espanya." De fet, Fernández ha criticat "els girs estratègics i contradictoris" d'anys anteriors i ha reivindicat el PP com l'alterantiva a l'esquerra i al nacionalisme. Al seu parer, aquesta base ideològica és la que ha permès al PP créixer a Catalunya davant la poca eficàcia de "girs espanyolistes o catalanistes".

"No soc un vers lliure"

En el seu llibre "A Calzón Quitao", el dirigent del PP també ha rebutjat ser "un vers lliure" al PP i ha assegurat que sempre ha defensat el debat ideològic i l'autocrítica. També ha assegurat que se sent "estimat per la militància del partit i del constitucionnalisme", tot i que considera que no hi ha cap lideratge indiscutible. Fernández ha explicat que tots estan sotmesos als resultats electorals. Preguntat per quan se celebrarà el proper congrés del PP català, el darrer es va fer al 2018, el president del PPC ha reconegut que és una qüestió que no li preocupa gens, tenint en compte els reptes i problemes que té ara mateix Espanya i Catalunya.

La sentència sobre Puigdemont

Sobre la sentència del Suprem que tanca la porta a aplicar l'amnistia a Puigdemont pel delicte de malversació, Fernández ha reconegut que la sentència li agrada però que el seu partit respecta totes les decisions judicials, a diferència dels partits independentistes i d'alguns l'esquerra PSOE i de Pedro Sánchez que "ataquen els jutges". Això, ha dit Fernández, és "immoral, indecent i antidemocràtic".