Agricultura avala que l’Irta-CReSA compleix els requisits per treballar amb el virus de la pesta porcina africana

Segons l'auditoria, el centre disposa de les condicions adequades per operar en un nivell 3 de contenció biològica, un requisit imprescindible per manipular amb seguretat el virus de la pesta porcina africana. L’informe també certifica els sistemes de bioseguretat i el compliment de les normatives vigents, un fet que allunya la possibilitat que el centre sigui l’origen del brot. Tot i això, encara resta pendent l’informe del laboratori europeu de referència, tal com ha reiterat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
Els mateixos positius
Pel que fa a la situació sanitària, Ordeig ha informat que fins ara s’han detectat 27 positius i que, en els darrers onze dies, només s’ha registrat un cas entre 240 mostres analitzades. Tot i que el brot es considera controlat, el conseller ha presentat el nou pla de bioseguretat 360, una estratègia destinada a reforçar la vigilància i protegir les explotacions porcines i tota la cadena de valor del sector.
Ordeig ha fet aquestes declaracions des de Juià, a Girona, durant la visita a una empresa càrnia del municipi.