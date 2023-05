Agenda cultural fins el 24/05/2023

Barcelona El Centre Comercial Les Arenes de Barcelona, acollirà fins el 21 de maig, una versió renovada de l'èxit internacional "Peter, el Musical". Una super producció de Theatre Properties, Atresmedia i Grup Eventix. Una nova posada en escena amb l'última tecnologia teatral per recrear la màgia d'aquesta història llegendària. Submergeix-te al País de Mai Més i reviu les aventures amb tots els seus personatges.

Girona El proper 18 de maig, Girona presenta El Festival Art i Altruisme espectacle que combina l’art i la solidaritat per una causa benèfica. En aquesta edició, el festival presenta concerts d’escenes líriques representades, amb artistes que posaran en escena el seu talent. Tot això amb la finalitat de recaptar fons pel Projecte d’Envelliment Actiu de la Fundació Autisme Mas Casadevall.

Lleida Lleida proposa, “Les llengües no moren, les maten.” L’exposició es pot visitar a l'espai 2 de la Sala d'actes de l'Ajuntament de Lleida fins el 30 de juliol. Aquesta exposició Proposa posar en valor la riquesa lingüística i cultural del món, on s’hi parlen al voltant de 7.000 llengües, i alertar així de la ràpida pèrdua de la diversitat.

Tarragona: Tarragona A Tarragona el proper 19, 20 i 21 de maig es celebra “Taberna Libraria, Llibreria sobre l'antiguitat”. On el Gremi de Llibreters de Tarragona ens ofereix tots els seus fons bibliogràfics perquè puguem gaudir de la història antiga també a casa. Llibres per adults, joves i infants. Novel·la històrica, i història de l’Antiguitat a l’abast de tothom, amb el producte més antic i millor per a la divulgació: els llibres.