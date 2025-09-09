ADETCA presenta la nova temporada teatral després d'un any de rècord

Ahir a la nit el Gran Teatre del Liceu va acollir la XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló, que va servir per fer balanç de l’any anterior, el qual va ser d’absolut record ja que consolida el millor moment del teatre a Catalunya amb 3,1 milions d’espectadors i un creixement històric de les sales de proximitat. I es que a més va suposar una recaptació rècord de 94,1 M€. Sota el lema “On tot és possible”, la gala va reunir una àmplia representació del sector teatral, així com institucions i representants d'altres sectors culturals i de la societat civil, per celebrar la creativitat, la diversitat i la força de l’escena catalana. A més, aquesta gala va suposar el tret de sortida a una nova temporada teatral que s’afronta d’una manera molt especial. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Isabel Vidal. Ella és presidenta d’ADECTA, l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, i ens ha explicat que estan molt contents amb els resultats de la temporada 2024-2025, ja que es van batre tota mena de rècords.
Diu que per aconseguir aquestes dades ha jugat un paper molt important el públic que ha sabut valorar "la bona qualitat de teatre" que s'ha fet. El lema de la gala d'ahir va ser 'On tot és possible', i va servir per fer valoració de les dades i per donar el tret de sortida a la nova temporada teatral que s'afronta amb "molta il·lusió".
A més un dels increments més destacats es registra a les 33 sales de menys de 200 localitats, que han sumat 372.129 espectadors, el que suposa un creixement del 28%. Tot plegat s’està aconseguint fent una gran part de l’obra en català. Concretament el 59% de les obres exhibides han estat en català, pel que el teatre a Catalunya viu un dels millors moments de la seva història.