Acord sense precedents per la millora d'atenció en persones amb problemes de salut mental

Per primer cop, l'OMS treballarà directament amb institucions assistencials i no amb governs per analitzar l'estat de l'atenció en pacients amb problemes de salut mental. El model es diu QualityRights i vol transformar l'atenció a través de la promoció dels drets humans. A casa nostra, diversos centres de la Fundació Hospitalàries i de l'Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu han acollit el model en la primera fase, la de diagnosi. Aquesta etapa s'allargarà tres anys, fins al 2028, i servirà per fer balanç dels projectes emmarcat al QualityRights que ja funcionen als centres que acullen la iniciativa.

Magda Casamitjana, coordinadora del projecte a casa nostra, diu que és el primer pas "d'un model transversal que vol millorar la salut mental i no només en persones que tinguin problemes en aquesta matèria". A més, afegeix que a llarg termini "és un model que pot ser implementat a presons, centres escolars i altres infraestructures on és important incidir em l'atenció en salut mental".