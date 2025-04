9 de cada 10 dones que es dediquen a la prostitució la veuen com l’única opció de supervivència

La recerca, titulada ‘Mujeres cis y transexuales que practican sexo de pago, involucración y consecuencias’ s’ha publicat a la Revista de Derecho Penal y Criminología i s’emmarca en un projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que inclou diferents estudis sobre la victimització que pateixen aquestes persones.

La majoria no hi veu sortida

La gran majoria de les dones que es dediquen a la prostitució, un 94%, veuen l’activitat com la seva única opció de supervivència. Així ho revela aquest estudi de la Universitat Oberta de Catalunya basat en entrevistes a 76 dones que exerceixen o han exercit en el passat el sexe de pagament a Barcelona i en dues altres ciutats catalanes. La recerca també constata que 9 de cada 10 ha intentat deixar l’activitat sense haver-ho aconseguit.

Dones migrades en situació precària

Entre els motius adduïts per no deixar aquesta activitat hi ha la precarietat que ofereixen altres alternatives laborals o la impossibilitat de mantenir els ingressos que els proporciona la prestació de serveis sexuals. De fet, un 84% de les dones de l'estudi va decidir exercir el sexe de pagament per falta de recursos econòmics.