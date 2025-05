80 anys de l’alliberament els camps de Mauthausen i Gusen 

El 5 de maig és el dia que s’homenatja als espanyols deportats i morts en camps de concentració nazi. Aquest any, a més, es compleixen 80 anys de l'alliberament dels camps de Mauthausen, a Àustria, i el de Gusen, a Alemanya. La base de dades més completa de l’estat indica que van ser 9.161 les persones deportades, prop d’uns 2.000 eren catalans. Avui, la Fiscalia ha anunciat que investigarà per primera vegada la mort d’espanyols en camps de concentració nazi i la possible implicació franquista en aquest procés. En aquest sentit, el president de l’Amical de Mauthausen, Juan Manuel Calvo, explica en declaracions a ‘La Brúixola’ que valoren “molt positivament” l’anunci tot i que “no sabem el recorregut que tindrà, però pot suposar molt reparador per a les famílies”. Apunta que a Catalunya la reparació “sempre ha estat simbòlica” i reclama que “és molt urgent que des de l'estat es duguin a terme aquestes polítiques” perquè ja no queden supervivents i els seus fills que encara viuen tenen uns 90 anys. Així i tot, Juan Manuel Calvo destaca el paper dels nets que volen trencar el silenci i conèixer la història dels seus avis.

Aquest cap de setmana, l’Amical participarà en el Camp de Mauthausen amb l’Amical de Brigadistes Internacionals d’un homenatge en què posaran una placa en record als brigadistes i deportats que hi van coincidir: “van néixer històries de solidaritat molt potents i que es van mantenir al llarg de la història”, assegura Calvo.