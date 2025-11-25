El 70% de les dones pateixen ciberviolència de gènere

Avui dia 25 de novembre es celebra el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència vers la Dona, un dia que té l’objectiu de visibilitzar la violència que pateixen moltes dones a nivell mundial per treballar per la seva prevenció i erradicar-ho.
I es que la violència contra les dones s’excerceix en pràcticament tots el àmbits de la societat, però avui ens volem fixar en una de les més recents: la ciberviolència de gènere, una pràctica que amb el desenvolupament de les xarxes socials i les noves tecnologies ha anat en augment any rere any, i es que segons diversos estudis, més del 70% de les dones han patit alguna vegada en la vida violència de gènere a internet.
Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Triny Donoso, titular de la facultat d’educació i experta en ciberviolència de gènere, i ens ha explicat que "tota la violència que hi ha al món real ha passat al món digital, tal i com ha passat en el cas de la violència de gènere". "Aquesta violènca és la que passa en tot el que té a veure amb la nube, com per exemple xarxes socials, o la xarxa digital en general", explica.
"Hi ha moltes formes d'exercir aquesta ciberviolència", diu. "La meva recomanació és que mai esborrin res, que no es quedin mai solas i sempre busquin suport", conclou.