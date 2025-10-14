60 milions d’euros per reparar els danys del temporal a les Terres de l’Ebre

L’Executiu mobilitzarà "tots els recursos humans, materials i econòmics" que "calguin" perquè "aquest patiment i aquestes pèrdues siguin compensades". De moment, el Consell Executiu ha aprovat un primer paquet de 10 milions d’euros per reparar edificis municipals, carreteres i vies de tren; així com per rescabalar les pèrdues del sector agrari i d’altres activitats econòmiques.
La segona línia d’ajudes serà per valor de 50 milions d’euros -en forma de préstecs a retornar en 10 anys- i podran sol·licitar-se a partir de dilluns 20 d'octubre. "Aquestes ajudes serviran per avançar els recursos econòmics per no haver de perllongar més del necessari el retorn d'una activitat econòmica, agrícola o d'un ajuntament. També serviran per reparar infraestrcutures que hagin quedat malmeses", ha explicat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
Una part dels 60 milions d'euros també es destinaran a "millorar la prevenció i la resposta davant d'altres fenòmens meteorològics extrems". Sílvia Paneque ha anunciat, en aquest sentit, la creació d'un grup de treball per crear un centre d’emergències permanent a les Terres de l’Ebre per anticipar-se a futurs temporals.