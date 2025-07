60 anys del primer trasplantament de ronyó

Ahir es van complir 60 anys des del dia que es va fer un pas importantíssim en el món dels trasplantaments, 60 anys des del primer trasplantament de ronyó a Espanya, que va tenir lloc a l'Hospital Clínic de Barcelona. Des d’aquell 23 de juliol del 1965 s’han fet ja 5.806 trasplantaments a aquest hospital. I es que l’hospital recorda aquest moment com clau en la història de la medicina espanyola i destaquen la importància de continuar avançant en la recerca, la donació i la millora de tècniques. El trasplantament de ronyó és, actualment, el més freqüent dels trasplantaments d'òrgans a Espanya, que lidera els rànquings mundials en nombre de donacions. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Doctor Fritz Diekmann, cap de secció de trasplantament renal del Servei de Nefrologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, i ens ha explicat que va ser un moment molt important per la història de la medicina a Espanya.

"Jo no vaig estar present, però imagino que la primera intervenció que van realitzar els doctors Gil-Vernet i Caralps va ser ben diferent a com es fa avui dia", explica. "Les intervencions han evolucionat molt i encara queda molta feina per fer en aquest sentit", diu el doctor Diekmann. Des d'aquella intervenció ja s'han realitzat 5.806 trasplantaments a l'Hospital Clínic, el que provoca que Espanya sigui un dels països referents en aquesta matèria.