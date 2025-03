5 anys després del confinament: Com estem ara? En què hem canviat?

El 14 de març del 2020 és una data que recordem tots i que de ben segur recordarem la resta de les nostres vides. Aquell dia el president del govern espanyol Pedro Sánchez va anunciar l'estat d'alarma per gestionar la que sens dubte és una de les grans crisis modernes. Un virus anomenat SARS-CoV-2, conegut com a COVID, colpejava la societat mundial, provocant un gran impacte a tots els nivells. Tots els països van aplicar les seves mesures, i en el cas d'Espanya, aquell estat d'alarma, entre moltes d'altres mesures de caràcter principalment econòmic, va comportar un confinament estricte que afectava tota la població gairebé sense excepció. La gran majoria de la població va haver de confinar-se al seu domicili particular, a excepció dels treballadors de serveis essencials com el sanitari o el periodístic, entre d'altres. Aquell confinament, que en un principi havia de durar 15 dies, es va acabar allargant fins a més d'un mes en la seva fase més estricta, i encara va durar unes setmanes més en unes fases més laxes. Tot això va provocar canvis en la societat, des de l'àmbit econòmic, amb una frenada en sec de la gran majoria de mercats, com també a nivell social i psicològic. Sense anar més lluny, des del 2020 han augmentat més d'un 50% els pensaments suicides.

És evident que aquell fort cop que va rebre el món ha provocat canvis també a tots els nivells. Per això, avui a 'La Ciutat' hem dedicat el 'Tema de la Setmana' a analitzar com ha canviat la societat i en quin punt estem, quan demà 14 de març es compliràn cinc anys d'aquell confinament. L'economia mundial s'ha recuperat de la pandèmia? I nosaltres, ens hem recuperat? Hem canviat, tant a nivell individual com a societat? Tot això ho hem analitzat de la mà del professor de l'EAE Business School Miquel Serracanta, el psicòleg Oscar Pino, vocal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i la catedràtica en Sociologia de la Universitat de Barcelona Marta Soler.